Van dik hout met ons jubileum-event, dat wordt een mooi feestje!

Het is een maand of tien geleden dat ik bij Vorsten begon. Ik viel met mijn neus in de boter: we gingen een jubileumjaar tegemoet! Vorsten bestaat bijna 50 jaar. Het was een van de eerste dingen die ik hoorde tijdens de redactievergadering. Snel daarna werd ik ingehaald door de actualiteit. Koningin Elizabeth overleed! Onze redactie in rep en roer, een special (op papier!) moesten we maken en wel nu. Weekendje doorhalen en hop, daar lag The Queen. Via tijdschriftnu.nl kunt u die nog kopen. We begonnen wél met brainstorms voor ons jubileum. Een heel bijzondere special moest er komen, en een event voor onze lezers en een leuke wedstrijd. Maar eerst weer die actualiteit: prinses Amalia ging voor het eerst lang op werkreis met haar ouders, naar de Cariben. Het werd Koningsdag. Heel snel daarna werd koning Charles gekroond. Dat betekende opnieuw een weekend doorhalen en hop, daar lag The King. Via tijdschriftnu.nl kunt u die kopen. En toen werd het zomer, iets rustiger qua actualiteiten.

We maakten dit zomernummer voor u. Gingen fietsen in Nassaustad Breda, dat was heerlijk in de zon! We keken naar de trouwerij van de knappe Jordaanse kroonprins, maakten een verhaal over kastelen en landhuizen (en sommige van hun eigenaren) in eigen land. We mochten mee naar de wadden met Willem-Alexander en Máxima. Én we moesten nu een versnelling hoger met onze jubileumfestiviteiten. Van dik hout, de ene beslissing na de andere. Onze jubileumeditie (dit najaar) krijgt een prachtige cover en de locatie voor ons lezers-event op 25 oktober is zó top!

We lichten hier en daar alvast een tipje van de sluier op. Kijkt u bijvoorbeeld eens op pagina 19 en op 48… We kunnen nog niet te veel verklappen, maar ach, als u gewoon dicht bij ons blijft, mist u niets.

Geniet van de zomer!