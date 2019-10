Het veelbesproken bezoek van prins Andrew aan Jeffrey Epstein in 2010 in New York had een reden. De Britse prins ging bij hem langs om alle banden te verbreken, zeggen bronnen tegen de Sunday Times.

Andrew werd de afgelopen maanden veelvuldig bekritiseerd omdat hij in december 2010 bij Epstein op bezoek ging, niet lang nadat de voor misbruik verdachte Amerikaan vrij kwam. Een foto waarin hij in de deuropening staat, werd breed opgepakt in de media. Epstein was destijds veroordeeld voor het aanzetten tot prostitutie. De multimiljonair pleegde in augustus zelfmoord in zijn cel, nadat hij was aangehouden op beschuldiging van het misbruiken van tientallen minderjarigen.

De prins, het derde kind van koningin Elizabeth, zou volgens de bronnen hebben geweten van Epsteins misbruik. In een eerder officieel statement stelde Andrew nog dat hij nooit verdacht gedrag heeft gezien bij Epstein. Ook gaf hij aan dat het fout was om hem in 2010 na zijn vrijlating te zien. “Hij heeft zich keer op keer verontschuldigd maar wat hij deed was niet strafbaar. Hij ging naar een vriend om te zeggen dat ze niet langer bevriend konden zijn”, aldus de bron.