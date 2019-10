Catherine ontving donderdag lof voor haar outfit: gehuld in een turkooizen gewaad en bijpassende sluier bezocht zij met haar man William de Badshahi Moskee in Lahore. De Britse royals zijn momenteel in Pakistan voor een officieel bezoek.

Na een potje cricket in de ochtend bij de National Cricket Academy bezochten de Britse prins en zijn vrouw het SOS Children’s Village in Lahore. Deze liefdadigheidsinstelling in Lahore biedt meer dan 150 jongens en meisjes een thuissituatie. De hertog en hertogin van Cambridge vielen met hun neus in de boter: ze werden als gasten uitgenodigd op de verjaardag van Iman (12), Ibrahim (6) en Daniyal (8). Op het partijtje speelden ze spelletjes, aten ze traditionele Pakistaanse taart en zongen ze de jarigen toe.

Ook hield Catherine haar eerste toespraak tijdens het bezoek aan Pakistan. Ze sprak toehoorders in het dorp deels toe in het Urdu, de officiële nationale taal van het land. “We zijn echt ontroerd en geraakt door wat we hebben gezien en door het gelukkige thuis dat jullie hebben gemaakt,” aldus de hertogin. Ze vervolgde: “Tijdens deze week in Pakistan hebben William en ik bij verschillende gelegenheden gezien hoe familie in het hart van jullie cultuur staat. Ouders, kinderen, tantes, ooms, grootouders spelen allemaal een belangrijke rol – jullie hebben ons er precies aan herinnerd wat familie betekent. Jullie hebben ons ook laten zien dat het niet alleen een term is die de relatie tussen bloedverwanten beschrijft.”

Hierna stond het moskeebezoek op de planning. Daarmee traden William en Catherine in de voetsporen van koningin Elizabeth en prinses Diana; zij bezochten het bekende Pakistaanse gebouw in respectievelijk 1961 en 1991. Vervolgens toog het echtpaar naar het Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital and Research Centre. Daar brachten ze patiëntjes een bezoek aan bed. Ook prinses Diana bezocht het ziekenhuis, anderhalf jaar voor haar dood.