Catherine staat thuis geregeld in de keuken. De hertogin van Cambridge maakt graag curry, maar niet iedereen in haar gezin eet die graag lekker pittig. Dat vertelde de echtgenote van prins William woensdag volgens Britse media tijdens een evenement in Londen dat ze samen met haar man bezocht in aanloop naar hun reis naar Pakistan.

De hertogin maakt daarom twee verschillende sauzen: eentje voor haar en William en een voor de 6-jarige George, de 5-jarige Charlotte en de 1-jarige Louis. “Het is moeilijk om curry voor een gezin te maken. De kinderen krijgen een portie zonder kruiden en die van jou is medium”, zei Catherine tegen haar echtgenoot. “En ik eet hem graag lekker pittig. Charlotte kan pittigheid ook goed aan.”

William onthulde de liefde voor heel pittig eten niet met vrouw en dochter te delen. “Ik en pittig, dat gaat niet zo goed samen. Ik houd van kruiden, maar niet van pittigheid.” Hoewel een aanwezige in het Aga Khan Centre hem vertelde dat mild pittig niet voorkomt in de Pakistaanse keuken, kijkt de prins wel uit naar al het lekkere eten dat hij tijdens het bezoek tussen 15 en 18 oktober krijgt voorgeschoteld. “Ik heb een groter pak nodig.”