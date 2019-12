Catherine kan zich sinds woensdag beschermvrouwe van de organisatie Family Action noemen. Dat heeft het Britse hof woensdag bekendgemaakt. De hertogin van Cambridge neemt hiermee het stokje over van koningin Elizabeth. De Britse vorstin was 65 jaar beschermvrouw van de instantie die zich inzet voor kwetsbare gezinnen.

De echtgenote van prins William heeft haar nieuwe titel woensdag gelijk ingeluid met een bezoek aan Peterley Manor Farm in Buckinghamshire. Op het landgoed, dat kerstbomen en andere kerstspullen verkoopt en is aangesloten bij Family Action, kreeg de hertogin een rondleiding en ging ze met gezinnen in gesprek.

Family Action werd in 1869 opgericht. De organisatie ondersteunt families die worstelen met onder meer financiële problemen, huiselijk geweld en verslavingen.