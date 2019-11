Prins Harry komt dit weekeinde niet met lege handen aan in Japan. Hij heeft een bericht van zijn grootmoeder koningin Elizabeth mee voor de rugbyers van Engeland die zaterdag de wereldbekerfinale spelen tegen Zuid-Afrika. De hertog van Sussex is sinds 2017 beschermheer van de rugbybond en woont in die hoedanigheid de finale in Yokohama bij.

Het bericht van Elizabeth is gericht aan hoofdcoach Eddie Jones. “Jullie prestaties tijdens het toernooi hebben fans in het hele land in extase gebracht en geïnspireerd. Ik feliciteer het team, management en staf met het behalen van de finale en wens jullie het allerbeste voor een memorabel en succesvolle wedstrijd.”

Vorige week was er ook al koninklijke belangstelling voor het Welshe rugbyteam. Prins Charles greep toen zijn bezoek aan Japan aan om de spelers van Wales een hart onder de riem te steken tijdens een training. De gelukswensen hielpen niet: het team verloor deze week de halve finale van Zuid-Afrika. Vrijdag ging de wedstrijd om de derde plaats ook verloren.