Prins Harry heeft zijn korte verblijf in Japan voor de finale van het WK rugby aangegrepen om een kijkje te nemen in het nieuwe Para Arena trainingscentrum in Tokio. Daar bereiden atleten zich voor op de Paralympische Spelen die volgend jaar in de Japanse hoofdstad worden gehouden.

Harry sprak met een aantal sporters en bekeek trainingen in rolstoelrugby, boccia en gewichtheffen. Ook had hij een ontmoeting met schoolkinderen, onder meer uit Yokohama, waar het paralympische team van Groot-Britannië volgend jaar voorafgaand aan de Spelen zijn trainingskamp opslaat.

De aanwezigheid van de hertog van Sussex bij de grote finale in Yokohama pakte voor Engeland niet goed uit. Zuid-Afrika bleek met 32-12 duidelijk veel sterker. Harry is sinds 2017 beschermheer van Rugby Football Union, een functie die hij heeft overgenomen van zijn oma koningin Elizabeth. Broer William steunt de rugbyers van Wales en tante prinses Anne is betrokken bij de nationale ploeg van Schotland.