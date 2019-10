De gezinnen van prins William en prins Harry hebben beiden afscheid moeten nemen van personeelsleden in de afgelopen dagen. Bij de hertog en hertogin van Cambridge werd abrupt assistente Sophie Agnew ontslagen, en bij de Sussexes werd vrijdag afscheid genomen van secretaresse Samantha Cohen. Dat melden Britse media.

Het nieuws over Agnews ontslag werd meteen gelinkt aan de steeds groter wordende scheiding tussen de gezinnen van William en Harry. Bronnen vertelden aan The Sun dat Agnew zelfs werd ontslagen omdat Harry en Meghan waren weggegaan bij de Royal Foundation. Agnew was daardoor niet meer nodig. Vorige week werden Harry en Meghan ook al weggehaald van de website van het goede doel.

Ook het vertrek van Samantha Cohen was opvallend. Koningin Elizabeth had Cohen ‘uitgeleend’ aan hertogin Meghan om de voormalige actrice voor te bereiden op haar nieuwe koninklijke leven. Cohen was zelfs de privésecretaresse van de koningin en maakt al zeventien jaar deel uit van Elizabeths team, dat haar dagelijks adviseert.