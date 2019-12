De Amerikaanse president Donald Trump is woensdag onderwerp van spot op sociale media en in de Britse kranten. Reden is dat hij had ontkend de in opspraak geraakte Britse prins Andrew te kennen.

“Ik ken prins Andrew niet”, zei Trump dinsdag tegen de pers in Londen, waar hij aanwezig is bij de viering van de zeventigste verjaardag van de NAVO. “Maar het is een moeilijk verhaal, een heel moeilijk verhaal. Ik weet het niet”, voegde de president eraan toe.

Vrijwel meteen doken er overal op sociale media foto’s op van Trump in gezelschap van prins Andrew die hem vorig jaar een aantal keren begeleidde tijdens het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Golf

De twee hebben ook al eens samen golf gespeeld, en beiden zijn samen gefotografeerd in het gezelschap van de van seksueel misbruik verdachte zakenman Jeffrey Epstein – die ze nu allebei graag willen vergeten. Andrew heeft Trump al in 2000 minstens tweemaal ontmoet, onder meer op diens Mar-a-Lago landgoed in Florida.

De New York Times herinnerde er woensdag aan dat Trump de vaste gewoonte heeft te ontkennen dat hij mensen kent wanneer die in opspraak zijn geraakt. Dat doet hij elke keer, of het nu gaat om zijn advocaten, vaste medewerkers of diplomaten.