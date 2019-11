De verjaardag van prins Charles werd donderdag in India niet vergeten. Hoewel de Britse troonopvolger, die donderdag 71 kaarsjes uitblaast, zonder zijn familie op reis is werd de jarige job in Mumbai flink in het zonnetje gezet.

Charles begon de laatste dag van zijn tweedaagse bezoek aan India bij de Kaivalya Education Foundation. De prins van Wales werd hartelijk ontvangen door schoolkinderen die een verjaardagsliedje voor hem zongen. Vervolgens kreeg Charles een kaart en een verjaardagstaart, die hij zelf aansneed.

Op social media regent het felicitaties voor de prins. Ook zijn familie stond stil bij zijn verjaardag. Zo feliciteerde koningin Elizabeth haar zoon en deelde Charles’ oudste zoon William en zijn vrouw Catherine een aantal foto’s met hem samen.

Het feestvarken reist na donderdag verder naar Nieuw-Zeeland, Tuvalu en de Salomonseilanden. In Nieuw-Zeeland wordt Charles vergezeld door zijn vrouw Camilla.