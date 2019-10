Prins Harry en Ed Sheeran hebben donderdagochtend het volledige filmpje gedeeld van hun ontmoeting. De hertog van Sussex en de zanger, die woensdag alvast een kort fragment ervan deelden, kwamen vanwege World Mental Health Day bij elkaar. Het onderonsje verliep echter niet geheel vlekkeloos, zo blijkt uit de grappige video op Instagram.

In de clip is te zien hoe Ed aanbelt bij Harry, wiens deurbel de melodie van het volkslied God Save The Queen is. Wanneer de prins de deur opent en de eveneens roodharige zanger ziet, zegt hij dat het net is alsof hij in de spiegel kijkt. Harry bedankt Ed vervolgens voor het langskomen en zegt dat hij hem met een speciale reden heeft uitgenodigd. “Voor mij is dit een onderwerp waar niet genoeg over wordt gepraat. Ik denk dat mensen over de hele wereld echt lijden”, aldus de royal.

De zanger lijkt te snappen wat de prins bedoelt en vertelt dat hij al langer bezig is met een liedje over het onderwerp. “Mensen weten niet hoe het is voor ons. Alle grappen en sneren daargelaten, ik denk dat het tijd is dat we samen moeten opstaan en zeggen: we pikken dit niet langer. We zijn roodharig en we zullen vechten.” Een verbaasde Harry kijkt hem aan. “Ik denk dat er sprake is van miscommunicatie, want dit gaat over World Mental Health Day.” Ed doet vervolgens alsof hij dat toch wel wist.

Serieus

Hoewel de video humoristisch bedoeld is, eindigt hij wel met een serieuze boodschap. De zanger spreekt de kijkers dan ook rechtstreeks aan, terwijl hij naast de prins op de bank zit. “Jongens, dit is World Mental Health Day. Help elkaar, zorg ervoor dat je vrienden en vreemden letten op mensen die mogelijk in stilte lijden. We doen dit allemaal samen.”

Voor Harry is het zeker niet opmerkelijk dat hij stilstaat bij de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor geestelijke gezondheidszorg. De prins zet zich samen met zijn broer William, Catherine en Meghan al langer in voor het bespreekbaar maken van psychische problemen, bijvoorbeeld met de campagne Heads Together. William deelde donderdag op Instagram al een bericht over deze campagne.