Koningin Elizabeth is weer in Londen. Na een vakantie van tien weken in Schotland is de 93-jarige Queen dinsdag teruggekeerd op Buckingham Palace. Volgens Engelse media is ook de koninklijke standaard weer bij het paleis gehesen.

De koningin zou direct aan het werk zijn gegaan en een ontmoeting hebben gehad met verscheidene politici. Ook zou ze enkele nieuwe leden van haar adviesraad, de Privy Council, hebben ingezworen.

Traditiegetrouw doet Elizabeth het in de zomermaanden rustig aan. De koningin verbleef in Balmoral in Schotland, waar ze gedurende de zomer diverse familieleden ontving. Dit jaar brachten onder anderen Charles en Camilla, William en Catherine, en premier Boris Johnson een bezoek aan de Queen.