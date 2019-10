Toestel William en Catherine in zwaar onweer

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben bange momenten beleefd tijdens hun bezoek aan Pakistan. De hertog en hertogin van Cambridge belandden aan boord van een vliegtuig van de Britse luchtmacht in een zware onweersbui. Het toestel probeerde twee keer tevergeefs te landen in de hoofdstad Islamabad, maar moest terugkeren naar Lahore.

Na terugkeer in Lahore liet William weten dat het goed ging met hem en zijn vrouw. De prins, die jarenlang als helikopterpiloot werkte, grapte dat de zware turbulentie wellicht kwam doordat hij het toestel vloog.

De vlucht zou slechts 26 minuten moeten duren, maar William, Catherine en hun gevolg zaten in totaal meer dan twee uur in het vliegtuig. De hertog en hertogin zijn bezig aan een vijfdaags bezoek aan Pakistan, vrijdag is de laatste dag.