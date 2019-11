Prins William was woensdag aanwezig bij Centrepoint, een organisatie die zich inzet voor dakloze jongeren. De hertog van Cambridge is al sinds 2005 beschermheer van de organisatie en verzorgde de officiële opening van het nieuwe Apprenticeship House, waar jongeren hun eerste stappen zetten richting zelfstandig wonen. Centrepoint bestaat dit jaar vijftig jaar.

“Centrepoint was een van de eerste goede doelen waar ik officieel mee was verbonden”, zegt William op de site van Kensington Palace. “In die tijd heb ik gezien hoe de organisatie via optimisme en enthousiasme problemen rond dakloze jongeren probeerde aan te pakken.” Ook Williams moeder Diana was verbonden aan het goede doel.

Later op de dag woont William een speciaal jubileumgala bij. Tijdens het gala worden door Centrepoint gesteunde mensen in het zonnetje gezet.

Centrepoint werd in 1969 opgericht in de St. Anne’s Church in Londen. Inmiddels helpt de organisatie ieder jaar meer dan 9000 dakloze jongeren.