Prins Emanuele Filiberto, kleinzoon van de laatste regerende koning van Italië, heeft zich laten inhuren door Netflix. Zijn opmerkelijke aankondiging donderdagavond dat de koninklijke familie zou terugkeren gold niet het Huis van Savoia maar de Windsors, in het televisiedrama The Crown. Dat bleek vrijdag uit een tweede filmpje dat op de Italiaanse commerciële zenders van Mediaset werd uitgezonden.

“Ik ben vereerd om als woordvoerder op te treden voor de terugkeer van het koningshuis. En om vanuit mijn luie stoel getuige te worden van een nieuw glorieus seizoen”, aldus Emanuele Filiberto, die daarmee op sociale media zowel applaus als hoon over zich heen kreeg. Zijn optreden donderdag werd enerzijds als een goede reclamestunt gezien en aan de andere kant zorgde hij nu voor desillusie bij de Italianen die hopen op een terugkeer van de monarchie.

“Goedenavond aan alle Italianen. Ik heb de plicht de terugkeer van de koninklijke familie officieel aan te kondigen. Het is tijd om terug te keren, te zorgen voor de rust, het vertrouwen en de elegantie die vandaag de dag meer dan ooit nodig zijn”, zei de prins van Venetië donderdag. Die boodschap werd betrokken op het in 1946 in de ban gedane Italiaanse koningshuis, maar was dus een verkapte aankondiging van een nieuw seizoen van The Crown.

Emanuele Filiberto (47), die al jaren commercieel en in televisieshows actief is en een ‘foodtruck’ Prins van Venetië uitbaat in Los Angeles, zal er wellicht zijn laatste stukje geloofwaardigheid als troonpretendent mee hebben verspeeld. Voor de kas zullen de mediastunt en de aandacht die hij kreeg echter niet slecht zijn geweest.