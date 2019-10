In Tokio is zondagmorgen de rijtoer geoefend die de nieuwe keizer Naruhito en echtgenote keizerin Masako op dinsdagmiddag 22 oktober na de intronisatie of inhuldiging maken.

Een stoet van zo’n vijftig wagens reed de route van het paleis naar de keizerlijke residentie, Akasaka. Dat is een afstand van 4,6 kilometer. De straten op en langs de route waren afgezet, inclusief dranghekken, en de politie stond bijna schouder aan schouder opgesteld langs de weg.

De open Toyota limousine die speciaal voor de rijtoer is gemaakt, werd bij de oefening niet gebruikt. Als de weersverwachting voor de inhuldigingsdag regen voorspelt, dan wordt de rijtoer uitgesteld tot 26 oktober.

Bij de inhuldiging zijn onder meer koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig. Japan heeft vertegenwoordigers van tweehonderd landen uitgenodigd.