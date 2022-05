Belgisch koningspaar sluit staatsbezoek aan Griekenland af

Koning Filip en koningin Mathilde van België sluiten woensdag hun driedaags staatsbezoek aan Griekenland af. De laatste dag van de reis staat in het teken van energie.

Het koningspaar begon woensdagochtend met een bezoek aan de LNG Terminal van vloeibaar aardgas in Revithoussa, ten westen van Athene. Filip en Mathilde spraken daar onder meer over de samenwerking tussen Europese landen nu de afhankelijkheid van Russisch gas wordt afgebouwd na de inval in Oekraïne. Na een rondleiding kreeg het paar en de delegatie, bestaande uit onder anderen vice-premier Petra De Sutter, een boottocht rond het eiland.

Later op woensdag hebben Filip en Mathilde los van elkaar een werklunch op de agenda staan. Zo gaat de koning in gesprek met Belgische en Griekse directeuren uit het bedrijfsleven over de energiesector en schuift de koningin aan bij een overleg over duurzame ontwikkeling. Daarna vliegen de twee terug naar België.