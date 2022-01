Documentaire over prinses Delphine nog niet te zien in Nederland

De documentaire Delphine: mijn verhaal, die woensdag in première gaat op de Vlaamse televisie, is nog niet aangekocht door een Nederlandse zender. Dat meldt regisseur Chris Michel in een gesprek op NPO Radio 1.

Hij spreekt wel de hoop uit dat dit snel zal gebeuren. “Het is een coproductie tussen een Franstalige en een Nederlandstalige Belgische zender”, legt hij uit. “Het is de bedoeling dat de serie wereldwijd verkocht is. Ik denk wel dat de serie in Nederland te zien gaat zijn.”

In de documentaire vertelt de 53-jarige prinses Delphine voor het eerst over verschillende fases in haar roerige leven. Daarbij laat ze ook foto’s zien uit haar eigen archief en deelt ze kiekjes uit familiealbums. In de driedelige tv-special komen ook haar partner, moeder en vrienden aan het woord, net als haar advocaten, journalist Mario Danneels, paleismedewerkers en vrienden uit de kunstwereld.

Koning Albert had tot begin vorig jaar altijd ontkend de biologische vader van Delphine te zijn, maar DNA-onderzoek bewees dat die bewering onjuist was. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam van Saksen-Coburg.