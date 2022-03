Filip, Mathilde en Elisabeth spreken over situatie in Oekraïne

De Belgische koning Filip heeft zijn oudste dochter prinses Elisabeth weer meegenomen op een werkbezoek. De twee gingen samen met koningin Mathilde in gesprek met een aantal experts uit de academische wereld over de situatie in Oekraïne.

Het koningspaar en hun 20-jarige dochter spraken met hen over de verschillende aspecten die tot de oorlog hebben geleid en de impact van deze crisis.

Elisabeth ging zondag ook al met haar vader mee op werkbezoek. Toen bezochten ze hulpverleners en slachtoffers van het carnavalsdrama in Strépy. In het Belgische dorp vielen zondag zes doden doordat een auto inreed op een groep carnavalsvierders.

De 20-jarige Elisabeth, het oudste kind van koning Filip, studeert aan de Engelse universiteit Oxford, maar is momenteel in België. Het Belgische koninklijk huis liet bij de start van haar studie al weten dat Elisabeth betrokken zou blijven bij koninklijke activiteiten.