Jarige koningin Mathilde bedankt voor felicitaties

Koningin Mathilde van België is donderdag 49 jaar geworden. Het koningshuis bedankt op Twitter iedereen alvast voor de felicitaties aan de koningin.

“Bedankt voor uw verjaardagswensen!”, luidt het bericht, traditiegetrouw in het Duits, Frans, Engels en Nederlands. Hierbij wordt een nieuwe foto van de glimlachende koningin gedeeld, die in een groene omgeving poseert met een witte pantalon, witte coltrui en bruine jas aan. De foto is genomen door fotograaf Bas Bogaerts, volgens Vlaamse media bij het kasteel van Laken.

Hoe de vrouw van koning Filip haar verjaardag viert is niet bekend.