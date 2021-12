Koning Filip brengt bliksembezoek aan Rome

Koning Filip heeft woensdag een kort bezoek aan Italië gebracht. De Belgische vorst was een dag in Rome. Eigenlijk zou de koning samen met zijn vrouw koningin Mathilde drie dagen in het land zijn, maar dat is vanwege de huidige coronasituatie uitgesteld. Omdat Filip het belangrijk vond de banden aan te halen stapte hij toch in zijn eentje op het vliegtuig.

De koning was uitgenodigd door de Italiaanse president Sergio Mattarella. Die heeft hij ontmoet in het Palazzo del Quirinale. Filip bedankte de president volgens Belgische media voor de steun vanuit Italië tijdens de overstromingen afgelopen zomer.

Daarna ontmoette de koning premier Mario Draghi, een van de kandidaten die Mattarella volgend jaar mogelijk opvolgt als president. Met hem sprak Filip over onder meer hoe het land zich economisch heeft hersteld sinds de uitbraak van de pandemie.

Filip is woensdagavond weer terug in België. Wanneer hij terugkeert samen met zijn vrouw is nog niet bekend.