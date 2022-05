Koning Filip voelt band met Griekenland tijdens staatsbezoek

Koning Filip van België heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Griekenland de warme band tussen de twee landen gevoeld. Dat zei de koning maandagavond in een toespraak tijdens een diner van president Katerina Sakellaropoulou in het presidentieel paleis in Athene.

“We weten dat we op u kunnen rekenen en dat gevoel is geheel wederzijds. België en Griekenland zetten samen hun schouders onder het gemeenschappelijke project van een sterk en verenigd Europa, dat een voorspoedige en openhartige samenleving voorstaat en dat op de principes van vrijheid, democratie en vrede is gebouwd”, zei Filip, die maandag samen met zijn vrouw koningin Mathilde is aangekomen voor een driedaags bezoek.

Dat partnerschap tussen België en Griekenland hoopt de koning met zijn staatsbezoek een “extra stimulans” te geven. “We willen van dit moment gebruikmaken om de grote uitdagingen aan te gaan die energiezekerheid en klimaatverandering met zich meebrengen – twee thema’s die je niet los van elkaar kan zien.”

Op de samenwerking proostte Filip aan het eind van zijn toespraak. “Daarom wil ik u verzoeken uw glas te heffen op de vriendschappelijke banden tussen Griekenland en België.”