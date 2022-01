Koning Filip: weer aandacht voor cruciale thema’s als klimaat

Koning Filip vindt dat het debat in België komend jaar behalve over de aanpak van de coronacrisis ook weer over andere uitdagingen op “middellange en lange termijn” moet gaan. Er zijn volgens hem genoeg “cruciale thema’s” die aandacht verdienen; zoals het klimaat, werkgelegenheid, vergrijzing en de aanpak van armoede en ongelijkheid, zo zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak.

Samen met premier Alexander De Croo hield de koning maandag een toespraak vanuit de troonzaal van het paleis in Brussel. Net als vorig jaar zat de zaal niet vol met genodigden, maar keken de meeste mensen digitaal mee. Veertig zesdejaars scholieren van middelbare scholen uit Mechelen, Eigenbrakel en Eupen hadden als enigen wel een uitnodiging gehad om de toespraken live bij te wonen.

Filip noemde de aanpak van discriminatie, racisme en geweld ook een van de grote uitdagingen waar het land voor staat. “Geschokt zijn we door misdaden, wandaden, daden van geweld, vooral tegen vrouwen en kinderen”, zei de koning. “Die kunnen we niet aanvaarden. Evenmin als de beledigingen en bespottingen die we horen in onze stadions en op andere openbare plaatsen. Want van binnenuit vernietigen ze wie er het slachtoffer van is. Zij verliezen elk gevoel van eigenwaarde, hun zelfredzaamheid. Dit is de samenleving, die wij samen willen opbouwen, niet waardig.”

De reis die Filip deze week maakt samen met Mathilde kwam ook even ter sprake. Woensdag vertrekken de twee naar Oman, waar “we België zijn verdiende plaats op de energiekaart van de wereld willen geven”. Vrijdag staat een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten op de planning. In Dubai neemt hij een kijkje bij de wereldtentoonstelling.