Prins Gabriël volgt zus naar Koninklijke Militaire School

De Belgische prins Gabriël begint na de zomer met een opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel. De oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde treedt daarmee in de voetsporen van zijn zus prinses Elisabeth, die hem in 2020 voorging. Ook zijn vader, grootvader en overgrootvader gingen naar de academie.

Het Belgische hof meldt maandag dat Gabriël, die volgende maand 19 jaar wordt, is geslaagd voor zijn toelatingsexamen en op 22 augustus begint met zijn opleiding. Hij rondde recent een vooropleiding in het Engelse Warwickshire af. Aan de KMS zal hij de opleiding sociale en militaire wetenschappen volgen in het Nederlands.

Prinses Elisabeth, de troonopvolger, volgde aan de KMS eveneens lessen in het Nederlands. Vorig jaar vervolgde ze haar opleiding aan het Lincoln College in Oxford, dat onderdeel is van de universiteit van Oxford. Ze studeert er History & Politics.