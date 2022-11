Prinses Esmeralda steunt klimaatactivisten die kunst besmeuren

Prinses Esmeralda van België, de tante van koning Filip, steunt klimaatactivisten die wereldwijd kunstwerken besmeuren. “Het is normaal dat we overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid”, zegt ze in het programma C’est pas tous les jours dimanche van RTL-TVI.

“De mensen zijn bang, ze zijn bezorgd over hun toekomst”, benadrukte Esmeralda. Ze is al een paar jaar een uitgesproken klimaatactiviste. In 2019 werd ze in Londen gearresteerd toen ze deelnam een een demonstratie van milieubeweging Exctinction Rebellion. De komende dagen reist Esmeralda naar Egypte om daar deel te nemen aan de klimaatconferentie COP27.

In hetzelfde programma bestempelde de Belgische premier Alexander De Croo de acties van de klimaatactivisten als “vandalisme”. Hij vindt dat dan ook nergens voor nodig, omdat hij geen verband ziet tussen het vernietigen van een kunstwerk en het beschermen van het klimaat.