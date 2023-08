Belgisch koningspaar ontvangen Duitstalige staatshoofden voor top

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde ontvangen in september de staatshoofden van Duitstalige landen voor een informele top. Op 11 en 12 september nemen de staatshoofden deel aan de top op uitnodiging van het Belgische koningspaar.

Ook de Luxemburgse groothertog Henri behoort tot de genodigden, samen met zijn partner, groothertogin Maria Teresa. Verder zijn ook erfprins Alois van Liechtenstein, de Oostenrijkse bondspresident Alexander van der Bellen, de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en de Zwitserse president Alain Berset met hun partners van de partij.

De top vindt plaats in Brussel en Eupen. Op de eerste dag van de top wordt met een aantal astronauten gesproken over ruimtevaart. Die dag staat er ook een diner in het kasteel van Laken op het programma. De staatshoofden bezoeken op 12 september de onderneming Kabelwerk Eupen AG, terwijl hun echtgenotes de Conserverie et Moutarderie Belge in Raeren bezoeken. De informele top eindigt met een werkvergadering over circulaire economie.