Prinses Catherine is ziek, koning niet naar Vietnam, en zoek de verschillen in de nieuwe Vorsten

Een blik achter de schermen van Vorsten! De redactie licht een tipje van de sluier op van het nieuwe nummer.

Anneliese Bergman – Hoofdredacteur

‘Ik heb er niet van geslapen, zo’n jonge vrouw.’ Dat waren de woorden die de arts achttien jaar geleden tegen mij sprak. Woorden die je nooit meer vergeet. Ook ik kreeg destijds de diagnose kanker. Ik heb de hoop nooit verloren en ben helemaal genezen. Ik wens als nieuwe hoofdredacteur van Vorsten prinses Kate (zie pagina 14) hetzelfde geluk toe als ik heb gehad.

Karlijn Hoftijzer – Redacteur

‘Wij weten het ook echt niet’, reageert koning Willem-Alexander als hem gevraagd wordt wat ‘binnenlandse omstandigheden’ precies inhoudt. Met deze toch wat cryptische mededeling trok de regering van Vietnam op het laatste moment de uitnodiging voor een staatsbezoek in. Ik zou voor Vorsten verslag doen en had de koffer al gepakt. In mijn column op pagina 32 vertel ik welke gevolgen het uitstel heeft ‒ voor heel veel mensen.

Janneke Niezen – Art director

Tijdens een brainstorm eerder dit jaar bedachten we om weer eens opnieuw naar onze rubrieken te kijken, ze wat af te stoffen en te vernieuwen. Voor nu Hofnieuws en het editorial, in het volgende nummer nog meer aanpassingen. Zoek de verschillen!