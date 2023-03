Belgische media: Elisabeth blijft langer in Egypte

Prinses Elisabeth van België blijft nog wat langer in Egypte plakken na haar driedaagse bezoek dat zij met haar moeder aan het land bracht. Dat melden Belgische media vrijdag.

Koningin Mathilde is donderdagavond al teruggevlogen naar België, maar Elisabeth verlengt haar bezoek aan Egypte nog even. Volgens Belgische media verblijft de prinses nog enkele dagen in Caïro waar ze Belgische leeftijdsgenoten die daar studeren ontmoet.

De troonopvolgster bracht van dinsdag tot en met donderdag samen met haar moeder diverse bezoeken aan belangrijke archeologische vindplaatsen. Zo betraden zij onder meer de tombe van de bekende farao Toetanchamon in de Vallei der Koningen. Ook stond een bezoek aan een tentoonstelling over koningin Elisabeth, de betovergrootmoeder van prinses Elisabeth, en de Belgische egyptologie op het programma.