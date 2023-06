Belgische royals feliciteren winnaar Koningin Elisabethwedstrijd

Het Belgische koningshuis heeft de winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd 2023 gefeliciteerd op Twitter. De Zuid-Koreaanse bariton Taehan Kim kreeg zaterdag de eerste prijs tijdens het Belgische klassieke muziekconcours. Koningin Mathilde en haar dochter prinses Eléonore waren bij de slotavond aanwezig.

“Proficiat aan Taehan Kim die gisteren de Koningin Elisabethwedstrijd 2023 heeft gewonnen, in aanwezigheid van de Koningin en Prinses Eléonore”, is in de tweet te lezen. Daarbij worden foto’s gedeeld van de koningin, de prinses en de winnaar. “Het waren opnieuw twee geweldige weken: veel dank aan iedereen die meewerkt aan deze jaarlijkse muzikale marathon!”

In totaal stonden twaalf deelnemers in de finale, die meerdere dagen duurde en plaatsvond in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Ook de Nederlandse mezzosopraan Maria Warenberg bereikte de finale.