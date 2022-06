Catherine blikt op Veteranendag terug op bezoek aan het leger

Catherine, de vrouw van prins William, heeft zaterdag op de Britse Veteranendag militairen en veteranen bedankt voor hun inzet. De hertogin van Cambridge deelde vanwege Armed Forces Day op sociale media ook nieuwe foto’s van het bezoek dat ze vorig jaar aan het leger bracht.

“Op deze Armed Forces Day willen William en ik alle dappere mannen en vrouwen van onze strijdkrachten uit het verleden en heden eren. Op zee, op het land en in de lucht. Hier in het Verenigd Koninkrijk en overal ter wereld”, schrijft de hertogin. “Bedankt dat jullie en jullie familie je opofferen voor onze veiligheid.”

Vorig jaar bracht Catherine een bezoek aan het leger en leerde ze onder meer over de training van nieuwe mensen. “Het was mooi om van zo dichtbij te kunnen zien welke belangrijke en verschillende rollen het leger dagelijks heeft om ons allen te beschermen… en ik kijk ernaar uit om te zijner tijd meer te ontdekken over de marine en de luchtmacht.”