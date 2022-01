Catherine woensdag naar gratis hulplijn voor mentale problemen

Catherine gaat woensdag in Londen langs bij Shout, een organisatie die door middel van tekstberichten 24 uur per dag gratis mentale steun biedt aan mensen die dit nodig hebben. De hertogin van Cambridge markeert met haar bezoek het feit dat Shout in totaal al meer dan 1 miljoen gesprekken heeft gevoerd met mensen die mentale ondersteuning zochten.

Tijdens haar bezoek zal Catherine spreken met supervisors, vrijwilligers en fondsenwervers die namens de organisatie actief zijn. De hertogin zal ook leren hoe Shout nieuwe vrijwilligers werft onder het Britse volk.

Shout werd in mei 2019 opgericht en heeft sindsdien ruim 1 miljoen gesprekken gevoerd met mensen die met mentale problemen kampten. Het ging dan bijvoorbeeld om mensen die bang waren of gestrest, depressief of zelfs suïcidaal. Meer dan 2500 vrijwilligers zijn door de organisatie opgeleid om die mensen te helpen en te zorgen dat zij er niet alleen voor staan.