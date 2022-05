Charles en Camilla beginnen aan laatste deel van Canada-reis

Prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn bijna klaar met hun reis door Canada. Het paar is onderweg naar Yellowknife, de hoofdstad van de Northwest Territories.

Op Twitter deelt de Britse krant Daily Mail een video waarop te zien is dat Charles en Camilla in het vliegtuig stappen in het regenachtige Ottawa. Daarop is te zien hoe ze vlak voor het instappen afscheid nemen van onder anderen burgemeester Jim Watson.

De prins en Camilla arriveerden dinsdag voor een driedaags bezoek aan het land dat onderdeel uitmaakt van het Britse gemenebest. De reis is georganiseerd in het kader van het jubileum van koningin Elizabeth, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit. Tijdens de reis is er speciale aandacht voor de inheemse bevolking van Canada.

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven waren een paar dagen voor Charles en Camilla ook in Canada. Dat bezoek stond in het teken van 75 jaar vrijheid. Zo spraken ze bijvoorbeeld met veteranen die tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken waren bij de bevrijding van Nederland en bezochten ze het War Museum.