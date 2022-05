Charles en Camilla begonnen aan driedaags bezoek aan Canada

De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn dinsdag aangekomen in Canada. Het koppel arriveerde in de oostelijke provincie Newfoundland en Labrador, waar zij hun driedaagse bezoek aan het land dat onderdeel is van het Gemenebest beginnen.

Tijdens hun eerste stop in de stad St. John’s werden zij welkom geheten door onder anderen de Canadese premier Justin Trudeau. “Het is me een eer en genoegen om jullie welkom te heten in Canada”, zei Trudeau aan het begin van zijn toespraak. Daarin sprak de premier ook over de historische band tussen Canada en de monarchie. Ook prins Charles sprak tijdens de welkomstceremonie. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe blij we waren toen we door de Canadese overheid werden uitgenodigd om het platina jubileum van de koningin te vieren”, zei Charles.

Bij het bezoek aan Canada is er speciale aandacht voor de inheemse bevolking van Canada. Zo staat er bijvoorbeeld een ontmoeting met inheemse leiders op het programma, voor “een plechtig moment van bezinning.”

Verschillende leden van de Britse koninklijke familie hebben dit jaar al tal van landen bezocht ter ere van het 70-jarig jubileum van koningin Elizabeth op de troon. De bezoeken werden niet overal even positief ontvangen. Zo werd er geprotesteerd tijdens het bezoek van prins William en zijn vrouw Catherine in Jamaica. Ook prins Edward en zijn vrouw Sophie kregen tijdens hun rondreis langs verschillende Caribische landen te maken met protesten.