‘Assepoester’ vergeet muiltje op feest van Deense prins Christian

Een vrouw is, net als Assepoester in het beroemde sprookje, haar muiltje vergeten op een feest van een prins. Op het Deense paleis Christiansborg is een naaldhak gevonden die zondagavond is achtergelaten bij het verjaardagsfeest van prins Christian, meldt het Deense hof maandag op Instagram.

Het hof deelt een foto van de gouden glitterpump bij de paleistrap. “Zou het Assepoester zijn die gisteravond haar schoen vergat”, luidt het bijschrift bij de foto. De eigenaar van de “eenzame naaldhak” kan contact opnemen met het hof om de schoen terug te krijgen.

Prins Christian, de oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, vierde zondag zijn 18e verjaardag met een gala in het paleis. Daarbij waren meerdere koninklijke gasten, onder wie prinses Amalia, aanwezig.