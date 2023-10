Deens koningshuis blikt terug op feestelijke verjaardag Christian

Het Deense koninklijk huis blikt op Instagram terug op “een feestelijke avond” zondag, waarop de 18e verjaardag van prins Christian werd gevierd. Dat werd gedaan met een gala in paleis Christiansborg in Kopenhagen, waarbij onder anderen prinses Amalia aanwezig was.

“Een feestelijke avond afgesloten met Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Christian die het podium oploopt en alle gasten bedankt”, schrijft het Deense koninklijk huis bij een reeks foto’s van het feest. Op een van de foto’s is te zien dat Christian op het podium staat met een microfoon in zijn hand.

De prins sprak van “een onvergetelijke avond”. “En ik waardeer het enorm dat jullie allemaal van dichtbij en ver gekomen zijn om dit met mij te vieren.” Ook sprak de oudste zoon van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary over de toekomst. “Ik kan geen perfectie leveren, want wat is perfectie toch, maar ik kan wel toewijding beloven. Ik zal alles geven wat ik heb en alles leren wat ik kan.”

Naast de Prinses van Oranje waren ook onder anderen prinses Elisabeth van België en prinses Alexandra van Noorwegen aanwezig.