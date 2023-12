Zien: Deens kroonprinselijk gezin zet kerstboom op

Het Deense kroonprinselijke gezin heeft recent gezamenlijk de kerstboom opgezet in paleis Amalienborg in Kopenhagen. In een video die door het hof is gedeeld op sociale media is te zien hoe kroonprins Frederik, kroonprinses Mary en hun vier kinderen Christian, Isabella, Josephine en Vincent er druk mee zijn.

Iedereen draagt een steentje bij aan de metershoge kerstboom. Zo beklimmen Frederik en Christian een hoge trap om bij de top te kunnen en reiken de jongste kinderen de ballen aan. Ook worden er kaarsjes in de boom gehangen, terwijl Mary aanwijzingen geeft. “Kerstgroeten van de kroonprinselijke familie”, luidt de tekst bij het filmpje.

De video is onderdeel van de digitale adventskalender die het Deense hof jaarlijks maakt. Tot kerst wordt iedere dag een bericht gepost rond het thema kerst.