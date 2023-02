Deens kroonprinselijk paar legt krans bij Gandhi-monument

De Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary hebben maandag bij het monument van Mahatma Gandhi in New Delhi een krans gelegd. Het paar strooide ook rozenblaadjes op de plaats waar de Indiase vrijheidsstrijder in 1948 werd gecremeerd.

Frederik en Mary hadden, zoals bij het monument wordt voorgeschreven, uit respect hun schoenen uitgetrokken. Ze droegen witte pantoffels. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima deden hetzelfde toen ze tijdens een staatsbezoek in 2019 een krans legden bij de gedenkplek.

De Deense kroonprins en de kroonprinses zijn sinds zondag in India voor een officieel bezoek. Het koppel is er tot woensdag.