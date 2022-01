Zien: Deense hof deelt nieuwe galafoto’s van bijna jarige Mary en Frederik

Het Deense hof heeft maandag nieuwe foto’s gedeeld van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. De portretten van het kroonprinselijk paar zijn gemaakt vanwege de 50e verjaardag van Mary, komende zaterdag.





De kroonprins en kroonprinses poseerden voor fotograaf Hasse Nielsen in galakleding. Er zijn twee foto’s van het paar gedeeld en ook twee van ieder afzonderlijk.





De verjaardag van Mary wordt vanwege de coronamaatregelen kleiner gevierd dan normaal. Een groots galadiner is verplaatst naar komend najaar. Wel opent de kroonprinses maandag een tentoonstelling over de geschiedenis van de Deense kroonprinsessen en staan er later in de week ook nog enkele afspraken in het teken van haar verjaardag op de agenda. Komende zondag wordt er een tv-special over Mary uitgezonden.