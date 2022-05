Deense koningin Margrethe geïnspireerd door Queen Elizabeth

De Deense koningin Margrethe voelt zich geïnspireerd door de Britse monarch Elizabeth II. Dat vertelt de 82-jarige Margrethe in gesprek met ITV News. “De manier waarop ze haar plichten altijd heeft vervuld, hoe ze haar leven aan het ambt heeft gewijd. En ze doet het allemaal met een glimlach”, aldus de Deense koningin.

De nu 96-jarige koningin Elizabeth werd koningin toen ze 26 was. “Toen ik opgroeide, hoopte ik dat ik niet zo jong zou zijn als mijn vader stierf”, zegt Margrethe in het interview. “Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt, dat ze zich al zo lang heeft gewijd aan haar ambt. Koningin zijn is voor het leven, voor ons allebei.”

Margrethe, die dit jaar vijftig jaar op de troon zit, heeft veel geleerd van haar Britse evenbeeld. “Mijn ouders zeiden tegen me: kijk eens wat ze in Engeland doen.” De Deense vorstin bewondert het aan de Queen dat ze “zo bij de Britse natie hoort”. “Ze hoort bij haar land. Dat is een van de dingen die ze zo goed doet, al zeventig jaar.” Queen Elizabeth viert dit jaar haar zeventigjarig troonjubileum.