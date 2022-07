Deense koninklijke receptie afgeblazen na schietpartij Kopenhagen

De Deense koninklijke familie heeft zondagavond op het laatste moment een feestelijke receptie op het schip Dannebrog afgeblazen, bevestigt het paleis tegenover het Deense persbureau Ritzau. Daartoe werd besloten nadat in Kopenhagen meerdere doden waren gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum.

Het koninklijke schip lag aangemeerd in de haven van Sønderborg, de finishplaats van de derde etappe van de Tour de France, die dit jaar in Denemarken van start ging. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary zouden er een feestje geven naar aanleiding van het einde van de Tour in Denemarken. De Ronde van Frankrijk startte afgelopen vrijdag in Kopenhagen en ging via Nyborg op zaterdag naar Sønderborg.

Met name kroonprins Frederik volgde de ontwikkelingen rond de Tour op de voet.