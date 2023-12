Deense kroonprins Frederik naar klimaattop COP28

De Deense kroonprins Frederik verblijft de komende dagen in Dubai. Hij is dinsdag en woensdag in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) in het kader van de klimaattop COP28 van de Verenigde Naties.

Frederik maakt deel uit van de Deense delegatie en wordt onder meer vergezeld door Lars Aagaard, minister van Klimaat, Energie en Bevoorrading. Dinsdag neemt Frederik samen met klimaatambassadeur Tomas Anker deel aan een conferentie over kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS). Later houdt de kroonprins een openingstoespraak gericht op het koolstofvrij maken van sectoren en bedrijven met een hoge CO2-uitstoot. Ook is hij in de avond bij een receptie voor de Deense delegatie. Woensdag is Frederik opnieuw druk in de weer, dan is hij onder meer aanwezig bij een presentatie van de Global Fashion Agenda.

De VAE zijn de gastheer van de COP28-klimaattop van de Verenigde Naties. Die begon op 30 november en duurt nog tot en met 12 december.