Deense kroonprins Frederik opent fabriek voor opslag CO2

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft maandag een fabriek geopend waar CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. De opslag van CO2 kan helpen tegen klimaatverandering, doordat de opgeslagen CO2 niet in de atmosfeer terechtkomt.

CO2-opslag stond centraal tijdens een grote internationale conferentie in Aalborg, waar de prins bij aanwezig was. Frederik knipte een rood lint door, waarmee de fabriek officieel geopend is.

Vervolgens kreeg de kroonprins een rondleiding door de haven van Aalborg. Hier vertelde de directeur van de haven, Kristian Thulesen Dahl, meer over CO2-opvang.

De Verenigde Naties hebben CO2-afvang en -opslag aangemerkt als een van de manieren om de internationale klimaatdoelstellingen te halen.