Deense kroonprinses op bezoek bij koningin-gemalin Camilla

De Deense kroonprinses Mary brengt volgende week een bezoek aan Londen. Daar heeft ze een ontmoeting met de Britse koningin-gemalin Camilla, heeft het Deense hof aangekondigd.

Op maandag wordt Mary, de vrouw van kroonprins Frederik, door Camilla in audiëntie ontvangen op Clarence House. De volgende dag is de kroonprinses uitgenodigd op Buckingham Palace. Ze neemt dan deel aan een receptie in verband met de internationale dag van de Verenigde Naties voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen.

Het wordt de eerste keer sinds ze koningin-gemalin is geworden dat Camilla een ontmoeting heeft met Mary.