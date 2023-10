Deense prins Christian viert 18e verjaardag

De Deense prins Christian viert zondag zijn 18e verjaardag. Omdat Christian de oudste zoon is van het Deense kroonprinselijk paar Frederik en Mary, wordt de verjaardag van de prins uitgebreid gevierd. Er wordt onder meer een staatsbanket georganiseerd voor de jarige Christian.

Bij het paleis van Christian VII in Amalienborg in de Deense hoofdstad Kopenhagen vindt zondag overdag een speciale wisseling van de wacht plaats. Christian en in ieder geval zijn ouders en zijn grootmoeder koningin Margrethe, zullen daarvoor op het balkon van het paleis verschijnen.

Voor het galadiner in de avond zijn enkele honderden uitnodigingen verstuurd, meldde het Deense hof al in september. Een deel daarvan ging naar buitenlandse royals. Onder anderen de Noorse prinses Ingrid-Alexandra (19) en prinses Estelle (11) uit Zweden hebben hun komst bevestigd. Mogelijk komen er ook andere Europese troonopvolgers, zoals prinses Amalia uit Nederland en prinses Elisabeth uit België.

Leeftijdsgenoten

Naast koninklijke gasten, zijn er ook ‘gewone Denen’ welkom. Vanuit elke regio zijn twee 18-jarigen uitgenodigd voor het diner. In totaal worden er zo’n tweehonderd leeftijdsgenoten van Christian verwacht. De festiviteiten zullen de hele dag op tv te volgen zijn bij de Deense publieke omroep DR.

De jonge prins, die na zijn vader Frederik de eerste is in de lijn van de Deense troonopvolging, krijgt ter ere van zijn verjaardag ook een postzegel. De zegel wordt uitgegeven in het tot Denemarken behorende eiland Groenland.

Zaterdag is er ter ere van de verjaardag van Christian een documentaire over hem uitgezonden op publieke omroep DR. De prins werd voor de documentaire gevolgd bij belangrijke bezoeken. Als troonopvolger ging de prins langs bij onder meer het parlement en het hooggerechtshof, om zo meer te leren over het land waar hij ooit koning van zal worden.