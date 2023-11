Deense royals verwelkomen Spaans koningspaar in Denemarken

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn maandagmiddag aangekomen in Denemarken voor hun driedaagse staatsbezoek. De Deense koningin Margrethe was persoonlijk naar het vliegveld in Kopenhagen gekomen om het Spaanse koningspaar te verwelkomen. Ook kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary en prinses Benedikte stonden klaar voor het welkom.

Na de aankomst op de luchthaven trok het gezelschap naar het kasteel Amalienborg voor een officiële ontvangst. Op de eerste dag van het staatsbezoek staan onder meer nog een ontmoeting met premier Mette Frederiksen en een galadiner op Christiansborg op het programma.

Tijdens de resterende dagen van staatsbezoek wordt stilgestaan bij de samenwerking tussen de twee Europese landen. Onder meer thema’s als de groene transitie, scheepvaart en de farmaceutische industrie komen aan bod.