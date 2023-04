Denen uitgenodigd voor balkonscène 83ste verjaardag Margrethe

Inwoners van Denemarken kunnen zondag rond het middaguur hun felicitaties overbrengen aan koningin Margrethe. Het staatshoofd viert haar 83ste verjaardag en verschijnt daarom om 12.00 uur op het balkon van kasteel Amalienborg in Kopenhagen. Denen kunnen dan naar haar zwaaien.

De jarige Margrethe zal samen met haar familie op het balkon staan, meldt het Deense koningshuis zondagochtend op sociale media. Ze laten weten dat het tussen 10.00 en 14.00 uur ook mogelijk is om tekeningen en kleine cadeautjes voor de vorstin af te geven bij de poort van Amalienborg. Op de website van het koninklijk huis is een digitale felicitatielijst geopend waarop burgers een groet kunnen achterlaten.

Eerder deze week nam de vorstin voor het eerst sinds een operatie aan haar rug in februari weer deel aan een openbare gebeurtenis. Zondag staat ze voor het eerst in vijf jaar weer te zwaaien vanaf balkon Amalienborg. Vorig jaar verbleef Margrethe, net als in 2019, met haar verjaardag in paleis Marselisborg in Aarhus. Tijdens de coronapandemie in 2021 en 2020 vierde de koningin haar verjaardag vanwege de restricties in besloten kring.