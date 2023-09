Esbjerg gaststad voor prijsuitreiking van kroonprinselijk paar

Esbjerg is dit jaar de gaststad voor de zogenoemde Kronprinsparrets Priser, de prijzen die zijn vernoemd naar het Deense kroonprinselijk paar. Dat maakte het Deense hof vrijdag bekend. De prijzen gaan ieder jaar naar Denen die uitblinken in hun sociale of culturele werk.

De uitreiking vindt plaats op zaterdag 4 november. In totaal worden er vier prijzen uitgereikt, de winnaars van de Cultuurprijs en de Sociale prijs worden op de avond zelf bekendgemaakt. De ontvangers van de zogenoemde Stjernedryspriser, prijzen voor vernieuwers in kunst en sociaal werk, worden in aanloop naar de uitreiking al gedeeld. Op de avond is ook ruimte voor diverse optredens uit de wereld van muziek en cultuur.

De Kronprinsparrets Priser werden in 2004 in het leven geroepen als geschenk ter gelegenheid van het huwelijk van Frederik en Mary dat jaar. Een jaar later werden de awards voor het eerst uitgedeeld.