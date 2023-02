Frederik en Mary brengen officieel bezoek aan India

De Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary brengen van 26 februari tot 1 maart een bezoek aan India. Het paar gaat samen met een minister en zakendelegatie, bestaande uit 36 bedrijven, naar het land om het te hebben over de transitie naar groene energie.

Het paar en de delegatie bezoeken hoofdstad New Delhi en de zuidoostelijke stad Chennai. Ook neemt het kroonprinselijk paar een kijkje bij de Taj Mahal en het Fort van Agra.

Het thema van het bezoek is ‘Partners for Green and Sustainable Progress’. Het kroonprinselijk paar, de Deense delegatie, vertegenwoordigers van de Indiase overheid en Indiase mensen uit de zakenwereld volgen samen seminars en bezoeken bedrijven die zich focussen op groene energie.

De afgelopen jaren hebben Frederik en Mary meerdere zakelijke en culturele buitenlandse bezoeken afgelegd. Zo waren ze vorig jaar in Nederland, in Vietnam en bezocht Mary in haar eentje Noorwegen. De bezoeken staan altijd in het teken van het versterken van de band tussen Denemarken en het desbetreffende land.