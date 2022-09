Zien: Frederik en Mary dansen met ministers op gala in Christiansborg

Het Deense kroonprinselijk paar heeft zich vrijdagavond van zijn feestelijke kant laten zien tijdens een traditionele gala-avond in de Ridderzaal van kasteel Christiansborg. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary dansten er als gastheer- en vrouw de hele avond met verschillende Deense hoogwaardigheidsbekleders.

Met verschillende foto’s en video’s geeft het Deense hof zaterdag een impressie van wat zich vrijdagavond achter de deuren van het kasteel in Kopenhagen heeft afgespeeld. De feestavond, waarbij er eerst wordt gedineerd en daarna gedanst, wordt eenmaal per parlementaire periode gehouden. Deze keer waren er zo’n 350 gasten aanwezig. Onder hen was ook prinses Benedicte, de zus van koningin Margrethe. Margrethe zelf moest verstek laten gaan omdat zij eerder deze week positief had getest op het coronavirus.

Op de foto’s is ook te zien dat de Deense kroonprins Frederik vrijdagavond danste met de Deense minister-president Mette Frederiksen. Mary deed dat op haar beurt met Magnus Heunicke, de minister van Gezondheid van Denemarken. Om 23.30 uur was het tijd voor Les Lanciers, een traditionele dans waarbij vier paren in een vierkant om elkaar heen dansen. De dans was vooral populair in de 18e en 19e eeuw.

>> Werkt de video niet? Klik dan hier om naar Youtube te gaan.