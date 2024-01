Frederik feliciteert voor eerste keer als koning 100-jarige Deen

De Deense koning Frederik heeft voor het eerst sinds hij koning is iemand gefeliciteerd met diens 100e verjaardag. Dat meldt het Deense hof dinsdag in een bericht op social media.

“In een klein stadje in Noord-Jutland krijgt een 100-jarige vandaag als eerste een felicitatie van Zijne Majesteit de Koning”, aldus het hof. Daarbij is de felicitatiekaart te zien die namens Frederik is verstuurd.

Frederik zet daarmee de traditie van zijn moeder, de afgetreden koningin Margrethe voort. Zij feliciteerde Denen die hun 100e, 105e en 110e verjaardag vieren altijd persoonlijk. Daar gaat Frederik ook mee door. Ook krijgen stellen die 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn een persoonlijke felicitatie.